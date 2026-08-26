В Изобильном 17-летняя девушка подозревается в хищении свыше 1 млн рублей

Изобильненский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Изобильного. Ее подозревают в краже денежных средств с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в течение 2026 года девушка неоднократно брала банковскую карту и телефон своей знакомой, после чего переводила поступавшие на счёт выплаты на собственные реквизиты, а также снимала наличные через банкомат. Суммарный ущерб превысил 1 млн руб.

Подозреваемая признала вину, выразила раскаяние и полностью возместила причиненный ущерб. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности её законного представителя.

Следователи СК России проводят комплекс процессуальных действий для формирования доказательственной базы.

Мария Хоперская