Госэкспертиза одобрила проект реконструкции парковки кабмина Татарстана

Государственная экспертиза Татарстана выдала положительное заключение на проект реконструкции парковочного комплекса ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров РТ» на улице Саммера в Казани. Информация опубликована на портале Единого государственного реестра заключений.

Заключение датировано 25 августа 2026 года.

Проект предусматривает реконструкцию здания с приобретением мебели, оборудования и инвентаря. Застройщиком выступает ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров РТ», техническим заказчиком — ГБУ «Главстрой РТ», проектировщиком — «Татинвестгражданпроект».

В ноябре прошлого года на госзакупках был размещен тендер на проведение работ с начальной ценой 1,3 млрд руб.

Анна Кайдалова