Экспертиза одобрила строительство ТК «Ольгинский» в Аксайском районе

Проект строительства тепличного комплекса ООО ТК «Ольгинский» в Аксайском районе Ростовской области прошел экспертизу — соответствующее заключение опубликовано в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Экспертизу провело ООО «Стройсвязь».

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестором выступает АПХ «ЭКОкультура» — крупнейший российский производитель и инвестор в сегменте овощеводства. Объем вложений в проект, по оценкам на начало июля 2026 года, составит 22,6 млрд руб.

Комплекс разместится на площади 32,9 га и будет специализироваться на производстве плодоовощной продукции защищенного грунта. Основной культурой станет огурец; планируемый объем выпуска — 43 тыс. тонн овощей в год. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. Реализация проекта позволит создать 600 рабочих мест

Мария Хоперская