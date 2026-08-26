«Рантех» получил разрешение на запуск производства микросхем в Воронеже

Госстройнадзор Воронежской области выдал заключение о соответствии производственному зданию компании «Рантех» на улице Остужева в облцентре. Об этом сообщил зампред облправительства Евгений Бажанов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Площадь производства — более 3 тыс. кв. м. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск электроники: микросхем, гибко-жестких печатных плат, импульсных преобразователей постоянного тока и источников питания.

По собственным данным на сайте компании, «Рантех» с 2018 года занимается выпуском печатных плат, СВЧ-плат, плат со встроенными теплоотводами и со встроенными конденсаторами, а также источников питания. В 2021-м компания начала производить отечественные аналоги модулей электропитания, выпускаемых General Electric и Traco Power. Центральный офис фирмы находится в Воронеже, также имеются филиалы в Москве и Новосибирске. По данным Rusprofile, ООО «Рантех» зарегистрировано в Воронеже в 2018 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Компанией в равных долях по 33% владеют ее гендиректор Максим Пугачев, Светлана Волочаева и Андрей Какурин. В 2021 году выручка общества составляла 205 млн руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

В 2024 году «Ъ-Черноземье» также сообщал, что воронежский «Научно-исследовательский институт электронной техники» начал выпуск микросхем в новых корпусах за 790 млн руб. Мощность производства должна составить 10 млн микросхем в год.

Егор Якимов