В Ярославле подготовили проект ремонта улицы Университетской

Областной Проектный институт подготовил проектно-сметную документацию (ПСД) на ремонт улицы Университетской от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Состояние улицы сейчас такое, что, по сути, ее приведение в порядок — это почти как новое строительство»,— написал губернатор.

Ремонт включит замену дорожного покрытия, устройство ливневой канализации, тротуаров и велодорожки, монтаж освещения и остановок, а также обустройство пешеходных переходов. Общая протяженность участка составит 1,7 км. Дорога будет четырехполосной.

Сейчас ПСД находится на экспертизе. После получения положительного заключения власти намерены объявить торги для поиска подрядчика. Ремонт проведут за счет средств, дополнительно выделенных на ремонт муниципальных дорог из областного бюджета. Как отметил Михаил Евраев, в будущем дорога сможет взять на себя основную часть трафика к новому мосту через Волгу.

Алла Чижова