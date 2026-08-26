В ДТП на ФАД «Кавказ» пострадал годовалый ребенок

В Карабудахкентском районе республики Дагестан в ДТП пострадал годовалый ребенок. Авария произошла вечером 25 августа на ФАД «Кавказ», сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 45-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу Калину», а затем и в Renault.

В результате случившегося пострадал годовалый пассажир «Калины». С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

Мария Хоперская