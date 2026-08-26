Ярославский губернатор подписал указ о выплатах учителям

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ об установлении единовременной стимулирующей выплаты учителям и воспитателям. Документ вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Согласно указу, выплату в размере 40 тыс. руб. получат учителя, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 30 тыс. руб. предусмотрены для воспитателей, учителей-дефектологов и логопедов, работающих по программам дошкольного образования. По 20 тыс. руб. получат педагогические работники, занимающие иные должности.

Выплата положена педагогическим работникам по основной должности, которые состоят в трудовых отношениях с государственной или муниципальной образовательной организацией Ярославской области по состоянию на 1 сентября 2026 года. Деньги предусмотрены только для работников, фактически участвующих в организации образовательного процесса в 2026/2027 учебном году.

Губернатор Михаил Евраев анонсировал сентябрьские выплаты для учителей на пресс-конференции 13 августа. Решение приняли на основе указа президента о мерах поддержки педагогических работников.

Алла Чижова