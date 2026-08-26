Опубликовали эскизы интерьеров Центра регби в Казани

В Казани показали эскизы интерьеров нового Центра регби. В оформлении использованы цвета Татарстана, сообщила архитектор Елена Валеева в своем Telegram-канале.

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По словам госпожи Валеевой, интерьеры выполнены в стиле Urban Loft с использованием командных фотографий, мячей для регби, открытых коммуникаций, черно-белых снимков и различных вариантов подсветки.

На первом этаже здания разместятся раздевалки команд, медицинский блок, массажные кабинеты, сауна с купелью, тренажерный зал, беговая дорожка длиной 62 м и конференц-зал. Для основной команды также предусмотрены гостиные для семей и детская игровая. Блок команды соперников будет иметь отдельный вход и выход на поле.

На втором этаже расположатся буфет и проходы на трибуны. Третий этаж займут скайбоксы, административные помещения, операторская и помещение для представителей СМИ.

Анна Кайдалова