Обвиняемого в мошенничестве под предлогом оплаты такси задержали в Дзержинске

Несколько жителей города Дзержинска обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве под предлогом оплаты такси, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. По подозрению в причастности к преступлениям полиция задержала в Самаре 32-летнего ранее не судимого безработного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Потерпевшие пояснили, что неизвестный под предлогом срочной оплаты такси убеждал их передать деньги либо оплатить поездку. Он обещал вернуть деньги, но этого не сделал. Сумма ущерба по шести эпизодам оценивается в 151,4 тыс. руб. По данным фактам расследуют дела по ст. 159 УК РФ.

Задержанный признал вину и возместил ущерб. Его поместили под стражу, полиция устанавливает причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.

Галина Шамберина