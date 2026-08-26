В Кисловодске за два года направили свыше 1 млрд рублей на социальные выплаты

Администрация Кисловодска отчиталась об объемах социальной поддержки жителей: за два года на выплаты направлено более 1 млрд руб. Так, в прошлом году объем выплат составил почти 620 млн руб., а за первые восемь месяцев этого года — свыше 457 млн руб. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Средства направлены на оказание адресной помощи семьям с детьми, пожилым гражданам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В мэрии подчёркивают, что все обязательства перед получателями выплат исполняются в полном объёме и без задержек.

Традиционно пик выплат приходится на вторую половину года — в преддверии начала учебного года и новогодних праздников. Ежегодно проводится индексация размеров социальных выплат.

Мария Хоперская