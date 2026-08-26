Организаторам «Некрокомиккона» отказали во взыскании 9,3 млн рублей за отмену фестиваля

Суд отказал ООО «Экспонента», организатору фестиваля «Некрокомиккон», во взыскании 9,3 млн рублей с компании «Тандем Истейт», владеющей площадкой DAA Expo. Иск был связан с отменой мероприятия, запланированного на 1 ноября.

Организаторы не согласились с решением суда и намерены обжаловать его в апелляционной инстанции.

«Мы уважаем суд, однако категорически не согласны с принятым решением. По нашему мнению, представленные нами доказательства, аргументы и существенные обстоятельства дела не получили надлежащей оценки. Мы уверены в обоснованности своей позиции и намерены последовательно защищать ее в апелляционной инстанции»,— сообщили в команде «Некрокомиккона».

Матвей Николаев