Экс-депутат из Ставрополья стал генеральным директором «Омскэлектро»

Генеральным директором АО «Омскэлектро» назначен Александр Солод, ранее занимавший пост депутата думы Ставропольского края. Данные о назначении опубликованы сервисом Rusprofile.

Профессиональный путь господина Солода связан с электроэнергетикой: после окончания в 1990 году Новочеркасского политехнического института он начал карьеру инженером на Ставропольском предприятии Южных межсистемных электрических сетей. С февраля 2013 года Солод руководил филиалом ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — Магистральными электрическими сетями Юга, отвечавшими за обслуживание магистральных электросетей Северного Кавказа.

Параллельно с управленческой деятельностью Александр Солод в 2016–2021 годах был депутатом думы Ставропольского края VI созыва от партии «Единая Россия». В рамках депутатской работы он входил в комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.

Мария Хоперская