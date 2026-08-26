Первый замглавы Новотроицка уволился через три недели после возвращения
Владимир Некрасов, занимавший должность первого заместителя главы Новотроицка, накануне уволился по собственному желанию. Последним рабочим днем чиновника стало 25 августа. Он вернулся на пост 3 августа, но проработал менее трех недель.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
О причинах увольнения и дальнейших планах Владимир Некрасов не сообщил. Кто займет освободившуюся должность, пока не уточняется: господин Некрасов уже занимал ее, но покинул в конце 2025 года. Ранее аналогичное решение принял заместитель главы — руководитель аппарата Александр Кучеров. Его последний рабочий день пришелся на 21 августа.