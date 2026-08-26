Бастрыкин запросил доклад по делу об истязании ребенка в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту физического насилия на малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина неоднократно наносит удары ребенку в коляске в подъезде дома, сопровождая свои действия криками. Малыш реагирует на насилие плачем.

После публикаций полицейские начали проверку, а также изъяли ребенка и передали его в специализированное учреждение. Как говорится в сообщении СК РФ, областное управление ведомства возбудило дело по статье об истязании.

«Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Бакухину П.П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— сообщили в «Следкоме».

Ход расследования уголовного дела на контроль поставила прокуратура области. Кроме того, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Алла Чижова