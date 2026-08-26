Житель Ростовской области стал фигурантом дела о крупном мошенничестве в КБР

В КабардиноБалкарской Республике в суд направили уголовное дело о крупной мошеннической схеме в сфере кредитования. Фигурантом стал 38летний житель Ростовской области. Его обвиняют в создании и руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, фигурант вместе с сообщниками сформировал преступную структуру, объединившую более 30 человек. Под видом предоставления консультационных и юридических услуг злоумышленники выстраивали схему хищения средств у граждан. Основной мишенью становились лица с низким кредитным рейтингом, испытывавшие трудности с получением займов. Участники сообщества обзванивали потенциальных жертв, выдавая себя за кредитных специалистов, финансовых экспертов, юристов и менеджеров, и под предлогом содействия в оформлении кредита добивались перевода денег на подконтрольные счета.

Следствием установлено, что в 2020–2021 годах у 73 граждан из различных регионов страны было похищено свыше 19 млн руб. Среди пострадавших — 15 жителей КабардиноБалкарии.

Дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская