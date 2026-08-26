Суд изъял участок под ЖКХ в Батайске в счет долга застройщика «Донюг-4»

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ГУ ФССП России по Ростовской области к ООО «Специализированный застройщик „Донюг-4“» и разрешил обратить взыскание на земельный участок компании с недостроенным домом в Батайске. Сумма задолженности по исполнительному производству составляла более 25,3 млн руб. основного долга и 3 млн руб. — исполнительского сбора. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о земельном участке площадью 2,9 тыс. кв. м с кадастровым номером, расположенном в Батайске на ул. Коммунистической, 182 «А». На участке также находится объект незавершенного строительства. Взыскание на землю требуется для погашения долга застройщика перед жилищно-строительным кооперативом «Союз».

В ходе разбирательства ответчик возражал против иска и просил отложить заседание, чтобы урегулировать спор мирным путем. Компания представила проект мирового соглашения и доказательства частичной оплаты долга — платежное поручение на 1 млн руб. Однако суд отказал в отложении процесса. Как отмечается в решении, застройщику было предоставлено достаточно времени для урегулирования спора, а третье лицо (ЖСК «Союз») не было заинтересовано в мирном урегулировании. Суд также счел, что ходатайство могло быть направлено на затягивание процесса, что противоречит принципу разумных сроков судопроизводства.

Суд сослался на нормы ФЗ «Об исполнительном производстве» и Гражданского кодекса РФ, согласно которым обращение взыскания на земельный участок по обязательствам собственника допускается только на основании судебного решения. Кроме того, учтен принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов: при взыскании на землю вместе с ней будет реализован и объект незавершенного строительства.

По данным судебных приставов, иного имущества, на которое можно обратить взыскание, у застройщика не выявлено. Доказательств наличия достаточных денежных средств или других активов ответчик суду не представил.

Помимо обращения взыскания на участок, суд постановил взыскать с ООО «Донюг-4» 50 тыс. руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Специализированный застройщик „Донюг-4“» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 26 марта 2024 года. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредителем является Анатолий Корбуков. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн