Блогера Александра Виноградова арестовали за ссылки на запрещенные соцсети

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 25 августа арестовал общественника и блогера Александра Виноградова на 10 суток. Его признали виновным в демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) из-за ссылок на Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), сообщили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд арестовал петербургского общественника Александра Виноградова

Фото: личный архив Александра Виноградова Суд арестовал петербургского общественника Александра Виноградова

Фото: личный архив Александра Виноградова

На господина Виноградова составили два протокола о пропаганде экстремистской символики. Еще одно дело возбудили в отношении общественной организации «Потребнадзор», которую он возглавляет. По второму протоколу активисту назначили штраф в тысячу рублей. Организацию оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали общественника утром 25 августа, сообщили в Telegram-канале блогера. Там уточнили, что спорные публикации связаны с нападением на Александра Виноградова в 2020 году. Тогда активист в соцсетях разместил ссылку на профиль предполагаемого злоумышленника.

Общественная деятельность господина Виноградова начиналась с борьбы с незаконной торговлей в городе. Последние годы он регулярно высказывается о деятельности Смольного и городских чиновников. В 2024 году Александр Виноградов выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, но не смог пройти «муниципальный фильтр» для участия в выборах. После этого новых попыток занять выборные должности не предпринимал.

Ранее в Санкт-Петербурге по статье о демонстрации запрещенной символики привлекли градозащитника Олега Мухина и депутата областного парламента Ивана Апостолевского, а также общественного деятеля Ярослава Кострова. Во всех трех случаях силовики вменили упоминания запрещенных соцсетей на своих ресурсах. Отметим, из-за протоколов Апостолевский и Костров не смогли принять участие в сентябрьских выборах. Лица, привлеченные к ответственности за демонстрацию экстремистской символики, лишены права быть избранными в течение года.

Константин Леньков