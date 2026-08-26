В Кабардино-Балкарии направлено в суд дело о мошенничестве на 19 млн рублей

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Ростовской области. Мужчина обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый совместно с соучастниками организовал преступное сообщество численностью свыше 30 человек. Фигуранты под видом оказания консультационных и юридических услуг в сфере кредитования выманивали у граждан денежные средства. Схема строилась на работе с лицами, имеющими низкий кредитный рейтинг: участники сообщества звонили потенциальным жертвам, представляясь менеджерами, кредитными специалистами, финансовыми экспертами и юристами. Они вводили людей в заблуждение, обещая содействие в получении кредита, и убеждали перечислить деньги на подконтрольные счета — впоследствии средства распределялись между членами группы.

Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники похитили более 19 млн руб. у 73 граждан из разных регионов России, в том числе у 15 жителей КабардиноБалкарии.

Уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд для рассмотрения по существу. При этом расследование в отношении других руководителей и участников преступного сообщества продолжается.

Мария Хоперская