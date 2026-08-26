Замглавы Альшеевского района стала бывшая сотрудница «Раевского элеватора»

40-летняя Назифа Хисамова назначена заместителем главы администрации Альшеевского района по экономике, сообщил в соцсетях руководитель муниципалитета Наиль Абелгузин.

Госпожа Хисамова получила среднее техническое и высшее образование по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», «Экономика и управление на предприятии». В разные годы она работала экономистом в местном колхозе «Родина», бухгалтером сети магазинов «Гарант» и расчетного стола ООО «Раевская». С 2016 по 2017 год была заместителем главного бухгалтера в АО «Раевский элеватор» (ныне ликвидировано).

Следующие восемь лет работала главным экономистом отдела сельского хозяйства администрации Альшеевского района, а в 2025 году — исполнительным директором Ревизионного союза сельхозкооперативов Башкирии «Агро-Аудит».

Ранее должность замглавы администрации по экономическому развитию была вакантной.

Идэль Гумеров