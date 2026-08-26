В городе Шахты ограничили водоснабжение более десяти улиц

В городе Шахты жители сразу 11-ти улиц столкнулись с ограничением холодного водоснабжения. Это следует из сообщения министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, опубликованном в ее канале в МАХ.

В частности, с пониженным давлением вода подается жителям ул. Цимлянская, ул. Горовца, пер. Рижский, пер. Пражский, пер. Книжный, пер. Ленинградский, пер. Союзный, пер. Лихачева, пер. Алтайский. пер. Щорса и пер. Сухомлинского. Для них организован подвоз воды.

По словам главы минЖКХ региона, перебои связаны с аварийно-восстановительными работами на ул. Горовца. Ориентировочное время окончания работ – сегодня, 26 августа, 17:00.

Мария Хоперская