Экспорт яблоневых саженцев из Ставропольского края достиг 500 тысяч штук

Экспорт яблоневых саженцев из Ставропольского края достиг 500 тыс. штук в год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

За последнее десятилетие яблоневые сады стали для Ставрополья знаковой отраслью наравне с традиционным хлеборобством. Доля ставропольских яблок на российском рынке последовательно растёт, а продукция местных питомников — саженцы — превратилась в значимую статью экспортного дохода страны. В частности, в прошлом году впервые были организованы поставки саженцев в Индию.

Существенный импульс получает и индустрия гостеприимства: в текущем году в крае реализуются проекты, которые позволят увеличить номерной фонд санаториев и гостиниц на 9 тысяч мест. Реализация этих планов обеспечит создание как минимум 18 тысяч дополнительных рабочих мест для жителей региона.

Мария Хоперская