Штормовое предупреждение объявили на Дону из-за чрезвычайной пожароопасности

По данным Ростгидрометцентра, чрезвычайная пожароопасность (5й класс) сохранится в Ростовской области до конца суток 26 августа и в течение 27 августа. На указанный период в области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Режим повышенной опасности затронет 32 муниципальных образования, в том числе города РостовнаДону, Азов, Батайск, Новочеркасск и Таганрог, а также Азовский, Аксайский, Багаевский, Боковский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Весёловский, Егорлыкский, Дубовский, Заветинский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Куйбышевский, Мартыновский, МатвеевоКурганский, Мясниковский, Неклиновский, Песчанокопский, Пролетарский, Ремонтненский, Орловский, Сальский, Семикаракорский, Советский, Целинский и Шолоховский районы.

МЧС России призывает жителей региона соблюдать повышенные меры предосторожности: воздержаться от разведения костров, не выжигать сухую траву и камыш, не бросать в лесу горящие спички и окурки, а также проявлять предельную осторожность при обращении с огнем. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам 101 или 112.

Мария Хоперская