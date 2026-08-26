Марий Эл заняла третье место в рейтинге регионов России по размеру судебных издержек по ОСАГО, составленном Российским союзом автостраховщиков. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марий Эл заняла третье место по судебным издержкам по ОСАГО

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Марий Эл заняла третье место по судебным издержкам по ОСАГО

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

За период с июля прошлого года по 30 июня этого года на каждый рубль страховой выплаты по суду в республике пришлось 3,05 руб. штрафов, пеней и неустоек. Выше показатель оказался только в Новосибирской области (3,49 руб.) и Приморском крае (3,48 руб.).

В среднем по России на каждый рубль страховой выплаты приходилось 2,06 руб. судебных издержек. За год показатель не изменился.

Марий Эл также лидировала среди регионов по доле страховых случаев, урегулированных через суд: 33,3% от общего числа оплаченных случаев. За рассматриваемый период в республике было оплачено 3,3 тыс. судебных решений.

Всего по России за этот период страховщики произвели выплаты по 96,6 тыс. судебных решений.

Анна Кайдалова