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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ВТБ шестой год подряд признан лидером российского рынка Private Banking. Банк возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала и вошел в платиновую группу банков для состоятельных клиентов. Количество клиентов ВТБ Private Banking достигло практически 123 тыс. человек, а портфель под управлением превысил 9 трлн рублей. За год он увеличился в 1,5 раза. ВТБ регулярно обновляет продуктовое предложение для состоятельных клиентов: за год появились новые комбинированные вклады, накопительный счет в юанях, инвестиционные инструменты. Кроме этого, запущен ИИ-сервис «Умный портфель» для подбора релевантных стратегий, и новая услуга «Интеллект» для клиентов с агрессивным инвестиционным профилем.

Во втором квартале 2026 года чистая прибыль МТС увеличилась в 24 раза год к году и составила почти 70 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности группы по МСФО. Рекордный прирост принесла сделка по продаже 49,9% доли в дочерней компании ООО «Башенная инфраструктурная компания», сообщил финансовый директор МТС Алексей Катунин. Консолидированная выручка группы МТС выросла на 9,2 % до 213, 5 млрд руб.

Большим спросом у россиян продолжают пользоваться выступления групп и артистов, пик популярности которых пришелся на 1990-е и 2000-е. Таковы данные билетного сервиса «Яндекс Афиша» и Kassir.ru. Наибольшим спросом среди российских артистов в этом сегменте пользовались выступления групп «Руки Вверх!» и «Ленинград», Леонида Агутина, совместная программа рэперов Басты и Guf. Количество проданных билетов на концерты у «Яндекс Афиши» в первом полугодии выросло на 18% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

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