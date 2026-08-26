В Ставропольском крае раскрыта схема хищения почти 30 млн рублей у банка

В Буденновске возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жительниц — 55летней женщины и её 31летней дочери, подозреваемых в хищении почти 30 млн руб. Средства были получены под видом развития бизнеса по продаже одежды в рамках программы поддержки предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установили правоохранители, противоправную схему реализовали при содействии посредника: за вознаграждение он помог оформить кредитные займы на имя женщины, зарегистрированной в качестве ИП. Для имитации платёжеспособности бизнеса на счёт фирмы временно внесли 5 млн руб. — эти средства также предоставил посредник. После одобрения кредитов деньги вернули ему, дополнительно выплатив комиссию в размере 3 млн руб.

По данным следствия, злоумышленницы изначально не планировали погашать задолженность перед банком. Полученные средства они направили на личные цели — в частности, на покупку квартиры в Ставрополе и помощь родственникам. Частичное погашение долга носило формальный характер: после внесения некоторой суммы выплаты прекратились. С учётом начисленных процентов общий ущерб банку составил почти 30 млн руб.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Мария Хоперская