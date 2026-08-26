Астраханский облсуд оставил в силе приговор директору школы за хищение 3,3 млн

Астраханский областной суд подтвердил законность приговора бывшему директору Трехпротокской средней школы Приволжского района, признанной виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

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По данным следствия, в 2014–2015 годах руководитель образовательного учреждения организовала схему фиктивного трудоустройства. Зарплата и премии начислялись лицам, фактически не выполнявшим трудовые обязанности, в том числе логопеду и пособнице, предоставившей свои банковские реквизиты для получения средств. Общая сумма хищений превысила 3,28 млн руб. Для сокрытия махинаций директор вводила школьную бухгалтерию в заблуждение, ссылаясь на «дистанционный» формат работы фиктивных сотрудников.

Суд назначил экс-директору наказа.ние в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом занимать определенные должности. Ее пособница приговорена к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. На осужденных также возложена обязанность полного возмещения причиненного бюджету ущерба

Никита Маркелов