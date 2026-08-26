Полпред Жога объявил о планах ежегодно проводить форум «Патриоты России»

Форум «Патриоты России» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) будет проходить каждый год в День государственного флага РФ, рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) на полях события в Тюмени. Он напомнил, что в этом году мероприятие пришлось провести позже из-за съезда «Единой России», однако заверил, что в полпредстве будут ориентироваться на 22 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Год — это большой промежуток. Чтобы мы не простаивали, отрабатывали практики и нарабатывали тот информатив, чтобы провести следующий форум с актуальной повесткой, мы будем проводить регулярный Совет по патриотическому воспитанию, на котором будут обсуждаться животрепещущие темы по патриотическому воспитанию наших детей и все остальные вопросы»,— пояснил Артем Жога.

Полпред подчеркнул, что первый форум Патриоты России» в Тюмени «достиг всех целей, которые перед ним стояли». «Каждый познакомился с соседним регионом, будут дальше сотрудничать, работать для одной цели — нашей общей победы»,— добавил он.

Первый форум «Патриоты России», инициированный Артемом Жогой, проходил в Тюмени с 22 по 25 августа. Событие призвано объединить волонтеров, активистов, чиновников и НКО для обсуждения вопросов поддержки бойцов СВО и членов их семей. На мероприятие приехали свыше 500 человек из 48 регионов России. Событию предшествовали пять форумов «Патриоты Урала», которые прошли в Верхней Пышме и в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область), Миассе (Челябинская область), Новом Уренгое (ЯНАО) и Ханты-Мансийске, участие в которых приняли более 2 тыс. человек из 20 регионов страны. В начале 2026 года президент Владимир Путин поручил сделать событие всероссийским.

Василий Алексеев