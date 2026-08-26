Утром 26 августа в Краснодаре работают 67 АЗС

По состоянию на утро 26 августа на территории Краснодара работают 67 автозаправочных станций. Как сообщает МЦУ города, в течение дня ситуация может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 36 заправках Краснодара, АИ-95 — на 33 АЗС, АИ-100 — на четырех автозаправочных станциях. Дизельное топливо продают только на 59 станциях. Еще 39 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Лизы Чайкиной, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Кубанская Набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Ставропольская, Тургенева, Проспект Чекистов, Крылатая, Уральская; в сети АЗС «Газпром»: Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Уральская, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС VP возле поселка Индустриального; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Российская, Красных Партизан; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «Сивнефть» на Уральской; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

Алина Зорина