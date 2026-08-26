В ДТП погибла 38-летняя жительница Махачкалы

Жительница Махачкалы погибла в ДТП. Авария произошла вечером 25 августа на автодороге «Махачкала-В.Гуниб», в Левашинском районе, сообщили в ГУ МВД России по Республике Дагестан.

По предварительным данным, 30-летний житель Гунибского района за рулем «Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Грантой». Ею управлял 41-летний жителя Гергебильского района.

В результате случившегося 38-летнюю пассажирку «Приоры» госпитализировали. Спасти ее не удалось.

Мария Хоперская