Средняя стоимость поездки на такси в Татарстане в июле достигла 42,7 руб. за 1 км. Это максимальный показатель за весь период наблюдения, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такси в Татарстане подорожало на 25% за год

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Такси в Татарстане подорожало на 25% за год

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

За месяц стоимость выросла на 10%, или 4 руб., а за год — на 25%, или 8,5 руб. При этом средняя цена в республике остается ниже показателей России и Приволжского федерального округа.

В Казани стоимость поездки в июле достигла 35,9 руб. за 1 км — на 12,7% больше, чем годом ранее. В Набережных Челнах цена выросла на 45%, до 57 руб. за километр. В Зеленодольске средняя стоимость составила 36,3 руб. за 1 км.

Анна Кайдалова