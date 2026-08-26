В Ярославле малолетнего ребенка изъяли у матери после видео с избиением

В Ярославле сотрудники полиции начали проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, зафиксировавшей физическое насилие в отношении малолетнего. Об этом сообщили в УМВД.

На кадрах видно, как женщина неоднократно наносит удары ребенку в коляске в подъезде дома, сопровождая свои действия криками. Малыш реагирует на насилие плачем.

Полиция после публикации установила личность 45-летней участницы видео. На место происшествия выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и представители следственных органов.

«В связи с нахождением в обстановке, представляющей угрозу жизни и здоровью, сотрудниками полиции девочка передана в специализированное учреждение, где ей обеспечат должный уход до окончания проверки по данному факту»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова