Капитана теплохода осудили за контрабанду $270 тысяч в Новороссийске

Ленинский районный суд Новороссийска признал капитана теплохода Novi Фикрата Гасимова виновным в незаконном перемещении через таможенную границу наличных денежных средств в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале 2026 года Фикрат Гасимов, находясь на борту судна в Абхазии, спрятал $270 тыс. в тканевом мешке внутри пластикового ведра в ванной комнате своей каюты. При прохождении таможенного и пограничного контроля в Новороссийске он не задекларировал валюту. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, обязательному декларированию подлежат суммы, превышающие эквивалент $10 тыс.

Деньги были обнаружены и изъяты при досмотре судна сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 2 153 700 руб., изъятые средства обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу.