В России необходимо создать единый архив с кадрами о событиях на Донбассе и «выставить хронологию с самого начала», заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на полях форума «Патриоты России» в Тюмени. Он подчеркнул, что в проект должны включить видеоролики волонтеров о «событиях 2013-го и всех остальных годов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Первые волонтерские поставки начались когда? На майдан в Киев ребятам, которые стояли и защищали конституционный строй той страны, которую назвали 404, но уже тогда начали работать волонтеры. Они отвозили им теплые вещи на майдан, помогали им. Это хронология всех событий, которые привели нас на эту площадку»,— добавил Артем Жога.

Его поддержал Герой России, ветеран СВО Рустам Сайфуллин. Он возмутился, что большая часть россиян знает «навязанных западом» Бэтмена, Супермена и Человека паука, в отличие от настоящих героев, включая бойцов СВО. «Мы сегодня с вами сидим здесь в столь прекрасном уютном зале, и слава Богу, Аллаху, что сюда не прилетит HIMARS, "Точка У", и вы в Тюмени не смотрели под ноги, потому что Тюмень не заминирована. Но сейчас там идет бой, освобождение, кто-то товарища из под шквального огня вытаскивает. Обязаны знать и чтить»,— подчеркнул Рустам Сайфуллин.

Первый форум «Патриоты России», инициированный Артемом Жогой, проходил в Тюмени с 22 по 25 августа. Событие призвано объединить волонтеров, активистов, чиновников и НКО для обсуждения вопросов поддержки бойцов СВО и членов их семей. На мероприятие приехали свыше 500 человек из 48 регионов России. Событию предшествовали пять форумов «Патриоты Урала», которые прошли в Верхней Пышме и в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область), Миассе (Челябинская область), Новом Уренгое (ЯНАО) и Ханты-Мансийске, участие в которых приняли более 2 тыс. человек из 20 регионов страны. В начале 2026 года президент Владимир Путин поручил сделать событие всероссийским.

Василий Алексеев