В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

В МВЦ «Казань Экспо» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии приняли участие представители нефтегазохимической отрасли России, Бахрейна, ОАЭ, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Ливии, Лаоса и других стран, сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Татарстана отметил значение нефтегазохимического комплекса для экономики республики и обозначил среди ключевых задач отрасли развитие отечественных технологий и оборудования, повышение эффективности производства и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках мероприятия пройдут деловые сессии и встречи, также представлена специализированная выставка «Казань: нефть, газ, химия». В этом году на ней представлены около 180 компаний из 24 регионов России и четырех зарубежных стран.

Анна Кайдалова