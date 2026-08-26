На Петроградской стороне частично открыли движение у обрушившегося дома на Большой Зелениной

На Петроградской стороне Санкт-Петербурга 26 августа частично восстановили движение автомобилей у дома №1 на Большой Зелениной улице, часть которого обрушилась два года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение частично возобновили у дома на Большой Зелениной спустя два года после обрушения

Фото: Михаил Богородский / Коммерсантъ Движение частично возобновили у дома на Большой Зелениной спустя два года после обрушения

Фото: Михаил Богородский / Коммерсантъ

Движение организовали по согласованной схеме, для водителей установили новые дорожные знаки. На участке также открыли тротуар для пешеходов.

Капитальный ремонт здания продолжается. Сейчас специалисты занимаются межэтажными перекрытиями, устанавливают перегородки и прокладывают инженерные коммуникации.

Матвей Николаев