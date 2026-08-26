В Геленджике звучит сирена, аэропорт временно закрыт

В Геленджике утром 26 августа звучит сирена. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Горожан призывают соблюдать меры предосторожности. Находясь на улице, необходимо зайти в подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на море. Рекомендуется использовать правило «двух стен» — укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной. Автомобиль не является надежным укрытием. Оставаться в безопасном месте следует до официального сообщения об отмене угрозы.

Власти напоминают о запрете съемки и публикации материалов о работе беспилотников, ПВО и спецслужб. Это может помешать их работе и запрещено законом. Телефон экстренных служб — 112. Следует сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на полеты. Мера необходима для обеспечения безопасности.

Алина Зорина