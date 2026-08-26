В Гуково, Зверево, а также в Каменском и Красносулинском районах отключили воду

В городах Гуково и Зверево, а также в Каменском и Красносулинском районах отключили холодное водоснабжение. Причиной стали выход из строя скважин верхнего яруса и критический уровень воды в резервуарах насосных станций. сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Без холодной воды остались хутор Старая Станица и хутор Малая Каменка (Каменский район), поселок Гундоровский, поселок Рубежный, хутор Волченский, населенные пункты Гуковского и Алмазненского направлений — хутор Ясный, микрорайон Алмазный, поселок Первомайский, а также станица Замчалово Красносулинского района.

Отключения затронули также хутора Тацин, Комиссаровка, Холодный Плес, Лихой, поселки Розет и Чичерино Красносулинского района, город Гуково и поселки Красносулинского района — хутора Марс, Платово, Васецкий, Бобров, Украинский, Гуково, поселки шахт № 24 и № 26.

Для снабжения жителей водой организован подвоз по заявкам. Ремонтные работы планируется завершить к 24:00 26 августа.

Мария Хоперская