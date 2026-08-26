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Ночью над Севастополем отразили ракетную атаку

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили первую за длительное время ракетную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, все три дальнобойные крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» были своевременно обнаружены и уничтожены расчетами ПВО над акваторией Черного моря — на значительном удалении от береговой линии. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, городская инфраструктура не пострадала.

«Благодарю наших военных за безупречную работу»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что за ночь на Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами сбили 426 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 25 августа до 07:00 26 августа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Алина Зорина

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