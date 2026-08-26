Компании малого и среднего бизнеса Татарстана с начала года разместили на сервисе для поиска работы hh.ru 56,3 тыс. вакансий. Пиковый объем предложения пришелся на май и июнь, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года малый и средний бизнес Татарстана разместил 56,3 тысячи вакансий

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ С начала года малый и средний бизнес Татарстана разместил 56,3 тысячи вакансий

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В малом бизнесе наибольший спрос за семь месяцев пришелся на строительство и недвижимость — 2,2 тыс. вакансий, ИТ — 1,3 тыс., гостиничный и ресторанный бизнес — 1 тыс.

Средний бизнес чаще всего искал сотрудников в ИТ — 980 вакансий, строительстве и недвижимости — 910, автомобильной отрасли — 800.

В микробизнесе лидировали гостиничный и ресторанный бизнес — 1 тыс. вакансий, розничная торговля — 970 и строительство и недвижимость — 870.

Анна Кайдалова