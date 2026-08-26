Самарской области увеличили федеральное финансирование водохозяйственного комплекса в 1,5 раза

Ежегодный объем федеральной субвенции Самарской области на 2027–2029 годы увеличен до 21 млн руб. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На выделенные средства осенью приступят к расчистке пруда Школьный в Исаклах. Дополнительные средства позволят сдать объект досрочно и в следующем году перейти к проектированию расчистки следующего водного объекта.

Всего в этом году в регионе проводятся работы на шести водных объектах: ремонтируют две плотины, расчищают три акватории и проектируют два гидротехнических сооружения.

Руфия Кутляева