Из-за аварии трамвайное движение на ЧМК закрывали на пять часов

Около пяти часов трамваи не могли проехать в сторону Челябинского металлургического комбината и обратно из-за столкновения автомобилей на путях. В аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, ДТП произошло вечером около дома №3л на Свердловском тракте. Столкнулись грузовик Shacman под управлением 38-летнего водителя и большегруз УАЗ под управлением 57-летнего водителя. Транспортные средства перегородили трамвайные пути. В результате аварии пострадали 40-летний пассажир Shacman и 57-летняя горожанка, находившаяся в салоне второго грузовика.

По данным «ЧелябГЭТ», движение удалось восстановить только спустя пять часов.

Виталина Ярховска