На форуме «Патриоты России» призвали создать телеканал участников СВО

В России необходимо создать телевизионный канал «Патриоты России» или «Патриот России» для участников специальной военной операции (СВО), волонтеров и членов их семей, на котором каждый «от Камчатки до Калининграда будет делиться опытом», предложил Герой России, ветеран Рустам Сайфуллин на полях форума «Патриоты России» в Тюмени. Он подчеркнул, что вещание будет распространяться «не только на территории РФ, но и на бывший Советский Союз, дружеские страны». «Там будут смотреть и видеть, как мы работаем с молодежью»,— добавил ветеран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Рустам Сайфуллин пояснил, что телеканал будет показывать художественные фильмы об СВО «не в час-два ночи, а в 16:00-20:00, когда аудитория придет с работы», и вещать соревнования бывших бойцов, как «"Матч ТВ" транслирует хоккей, футбол». «Такие же ребята, находясь в госпитале, будут смотреть эти соревнования, как такой же, который лежал в этом госпитале, сейчас стреляет из лука, участвует в пауэрлифтинге»,— добавил он.

Ветерана поддержала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Она подчеркнула, что в России нужно создать единую платформу, куда участники СВО и члены их семей смогут загружать свое творчество. «Чего не хватает любому автору? Зрителя, чтобы оценили, посмотрели, где-то нашел наставников. Если мы когда-нибудь сделаем единую платформу "Сделано участниками СВО и членами их семей", вот это будет здорово, посмотреть все их творчество, собрать воедино и показать насколько оно масштабное, сколько в ней силы»,— сказала Юлия Белехова.

Гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников сообщил собравшимся, что телеканал «Патриот» уже существует. «Мы с нашим форумом можем вмешаться в его работу и в программную политику этого канала, сделать свои предложения. Мы сможем это сформировать, это реальная работа нашего форума»,— добавил он.

Первый форум «Патриоты России», инициированный полномочным представителем президента в УрФО Артемом Жогой, проходил в Тюмени с 22 по 25 августа. Событие призвано объединить волонтеров, активистов, чиновников и НКО для обсуждения вопросов поддержки бойцов СВО и членов их семей. На мероприятие приехали свыше 500 человек из 48 регионов России. Событию предшествовали пять форумов «Патриоты Урала», которые прошли в Верхней Пышме и в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область), Миассе (Челябинская область), Новом Уренгое (ЯНАО) и Ханты-Мансийске, участие в которых приняли более 2 тыс. человек из 20 регионов страны. В начале 2026 года президент Владимир Путин поручил сделать событие всероссийским.

Василий Алексеев