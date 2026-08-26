Дагестан до 2028 года получит 383 автобуса по субсидии

Дагестан в 2026-2028 годах получит прямую субсидию на поставку 383 автобусов. Об этом сообщает минтранс России по итогам встречи врио главы республики Федора Щукина с заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым в Махачкале.

На переговорах рассматривались ключевые вопросы транспортного развития региона, в том числе обновление парка общественного транспорта.

Помимо этого, минтранс республики отметил позитивную динамику в развитии портовой инфраструктуры: грузооборот порта вырос более чем на 50%, а проектирование морского пункта пропуска завершено.

Мария Хоперская