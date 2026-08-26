Минсельхоз Северной Осетии ожидает рекордный урожай зерновых в 2026 году

Региональное министерство сельского хозяйства Северной Осетии прогнозирует урожай зерновых в 2026 году на уровне 700 тыс. т — на 25% выше прошлогоднего. Помимо зерновых, ожидается свыше 50 тыс. т масличных культур и более 60 тыс. т плодово-ягодных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам учредителя агрохолдинга ИрАгро и председателя Северо-Осетинского регионального отделения «Опоры России» Дмитрия Дзгоева, именно погодные условия стали главной причиной более успешного сезона.

В таких условиях хорошо себя чувствуют ранние зерновые — ячмень, овес и пшеница, — а также картофель, кормовые культуры и устойчивые к прохладе плодовые: яблоня и груша. Однако кукуруза, подсолнечник, виноград и томаты в открытом грунте пострадали от недостатка тепла и солнца. Эти культуры потребуют дополнительных усилий: фунгицидных обработок, аэрации почвы и точечного полива.

«У аграриев умеренно-оптимистичный прогноз на этот сезон, но все будет зависеть от реакции культур на погодные условия», — отметил господин Дзгоев.

Мария Хоперская