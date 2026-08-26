Инвестора на застройку Толги вновь не нашли

В Ярославле вновь не состоялся аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в районе поселка Толга. На торги не поступило ни одной заявки, сообщает «Ярньюс». Это уже третья несостоявшаяся попытка мэрии найти инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Договор КРТ Фото: Договор КРТ

Речь идет об участке площадью 573,5 тыс. кв. м. Начальная цена права на заключение договора КРТ составляла около 270 млн руб. Инвестор должен построить здесь не менее 297 тыс. кв. м жилья, детский сад на 250 мест и подготовить документацию для школы на 800 мест. Также предусмотрена передача городу 42 квартир и помещения под участковый пункт полиции.

Первоначально торги планировали провести в январе, однако их отменили после обнаружения в границах КРТ двух участков третьих лиц. После корректировки границ площадь территории и начальная цена выросли. Повторные торги в мае и августе также не привлекли участников.

Антон Голицын