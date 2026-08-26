Три проекта из Тюменской области получили премию «Патриоты России»

Премией «Патриоты России» отметили трех жителей Тюменской области, сообщили в региональном правительстве. Награды получили Марина Цуркану за проект «Плечом к плечу — всегда на равных», Юлия Петренко за программу социализации членов семей участников спецоперации «СВОи квартирники» и Жанара Саткеева за акцию «Лоскутное одеяло Победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор, Марина Цуркану и Артем Жога

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор, Марина Цуркану и Артем Жога

Фото: Правительство Тюменской области

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога поблагодарил правительство региона и губернатора Тюменской области Александра Моора за предоставление хорошей площадки для проведения форума, а глава региона полпреда — за оказанное области доверие. «Проведение форума "Патриоты России" для нас — очень важная и ответственная задача. Самое главное, чтобы наши гости вернулись домой с новыми идеями и проектами, направленными на помощь нашим бойцам и их семьям»,— подчеркнул господин Моор.

На форуме тюменская команда поделилась с участниками мероприятия по созданию социальных гостиных для семей участников специальной военной операции (СВО). Компании из Тюменской области на выставке достижений уральских производителей народного военно-промышленного комплекса продемонстрировали свою продукцию — средства бронезащиты транспорта и личного состава, беспилотные летательные аппараты, наземные боевые дроны и безэкипажные катера, электронное оборудование, системы дистанционного минирования, средства ПВО. Также Артем Жога и Александр Моор встретились с чиновниками — участниками проекта гуманитарного добровольческого корпуса «Доброслужащий», а также с участниками «Движения Первых».

Первый всероссийский форум волонтеров СВО «Патриоты России» проходил 22-24 августа онлайн. 25 августа мероприятие прошло очно в Тюмени — президент Владимир Путин отправил приветственную телеграмму участникам. Участие в очной части «Патриотов России» приняли свыше 500 человек из 48 регионов страны. На премии «Патриоты России» отметили 18 проектов.

Ирина Пичурина