Гордума Перми одобрила повышение туристического налога

Депутаты гордумы Перми одобрили приведение налоговой ставки по туристическому налогу в соответствие с Налоговым кодексом РФ. Корректировка пройдет поэтапно: в 2026 году сохраняется действующая ставка в размере 1%, в 2027-м она увеличится до 3%, в 2028 году — до 4%. С 2029 года и в последующие годы налог составит 5%. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Изменения в части повышения ставки вступят в силу с 1 января 2027 года. От уплаты налога освобождены жители Пермского края, а также дети до 18 лет. Полученные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры Перми.

Туристический налог был введен в Перми с 1 января 2025 года.