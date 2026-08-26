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Оксана Ибрагимова возглавила секретариат минспорта Дагестана

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов назначил статс-секретаря — заместителя министра по физической культуре и спорту республики. Соответствующее распоряжение премьер подписал в отношении Оксаны Ибрагимовой.

В правительстве Дагестана отметили, что Ибрагимова имеет опыт работы в различных органах исполнительной власти. До этого назначения она занимала пост начальника управления финансов в Минфине Дагестана.

Помимо этого, у госпожи Ибрагимовой есть опыт педагогической деятельности.

Мария Хоперская

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