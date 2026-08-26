Солнечная погода и до +21 градуса ожидаются в Петербурге 26 августа

Гребень антициклона, распространяющийся с запада, принесет в Петербург 26 августа солнечную и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антициклон принесет в Петербург сухую погоду 26 августа

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Антициклон принесет в Петербург сухую погоду 26 августа

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге температура воздуха поднимется до +19…+21 градуса. В Ленинградской области будет от +17 до +22 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 768 мм ртутного столба, что существенно выше климатической нормы.

При этом уже в четверг, 27 августа, погода начнет меняться. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Матвей Николаев