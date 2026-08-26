Кировский район стал самым дорогим на вторичке Ростова-на-Дону

Кировский район Ростова-на-Дону возглавил рейтинг самых дорогих районов города на вторичном рынке жилья. К августу 2026 года средняя цена квадратного метра здесь составила 201,3 тыс. руб., что на 1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Циан.

Среди других районов города квадратный метр на вторичном рынке стоил: в Ленинском — 187,7 тыс. руб. (+5%), в Пролетарском — 147,8 тыс. руб. (+5%), в Октябрьском — 136,4 тыс. руб. (+2%), в Железнодорожном — 134,7 тыс. руб. (+4%), в Советском — 128 тыс. руб. (+4%), в Ворошиловском — 125,9 тыс. руб. (+2%). Наименьшая стоимость вторичного жилья зафиксирована в Первомайском районе — 111 тыс. руб. за кв.м.(-1%).

По объему предложения лидирует Советский район — более 1 тыс. лотов к августу 2026 года. Наименьшее число квартир выставлено на продажу в Ленинском районе — 332 объекта.

По итогам первого полугодия 2026 года в Ростове-на-Дону было заключено 6,5 тыс. сделок на вторичном рынке недвижимости — на 12% больше, чем годом ранее, когда их число составляло 5,8 тыс.

Мария Хоперская